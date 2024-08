Morto l'avvocato Bisazza Terracini, contribuì a condanna Priebke

È morto Oreste Bisazza Terracini, avvocato di fama internazionale, figlio adottivo di Umberto Terracini che fu presidente dell'Assemblea costituente. Uno dei momenti più significativi della sua carriera fu la difesa della Comunità ebraica romana nel processo contro Priebke, il capitano delle SS, responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. La sua azione nel processo contribuì a farlo condannare al massimo della pena. A dare notizia della sua morte è la presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni.

"Purtroppo in questa giornata già cosi intensa e faticosa per il lutto di Tisha Beav e gravi preoccupazioni per Israele, si aggiunge la triste notizia per la scomparsa di Oreste Bisazza Terracini che ci ha lasciato poche ore fa dopo lunga malattia.

Gli dedicheremo domani con un attimo di lucidità la giusta attenzione con un necrologio - afferma Di Segni - intanto ci tenevo ad avvisare molti di voi che lo hanno conosciuto, forse soprattutto, per la sua dedizione e supporto ad importanti cause legali come quello contro Priebke. Fu adottato da Umberto Terracini e questo è parte di un lungo racconto di famiglia e storia (o storie) d'Italia. Il funerale si terrà domani 14 agosto a Prima Porta alle 11.00 nel cimitero ebraico".



