Escursionista disperso in val di Gressoney, ricerche

Sono in corso nella valle di Gressoney le ricerche di sessantottenne. L'uomo, un italiano in villeggiatura nella zona, ieri mattina è uscito dicendo di andare a fare una escursione al colle della Vecchia, valico a 2.185 metri di quota che si trova tra i comuni di Gaby (Aosta) e Piedicavallo (Biella). Non vedendolo più rientrare a casa e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, i familiari hanno dato l'allarme.

Il Soccorso alpino valdostano già ieri ha svolto diversi sorvoli nella zona in elicottero, ma senza trovare tracce utili.

Squadre di soccorritori via terra lo hanno cercato per tutta la notte. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con le unità cinofile, personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e i tecnici del Soccorso alpino, che hanno ripreso a sorvolare l'area.



