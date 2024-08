Torna il Miracolo della Neve in piazza Santa Maria Maggiore

Il 5 agosto dalle 21.30 alle 24.00, in piazza di Santa Maria Maggiore a Roma, come da tradizione, andrà in scena il "Miracolo di Roma", giunto alla 41esima edizione, la rievocazione storica del Miracolo della Madonna della Neve avvenuto la notte tra il 4 ed il 5 Agosto 358 d.C Il programma - informa una nota - prevede una serie di attività che abbracciano la storia, la religione e la cultura, con un ricco programma di musica e spettacolo progettato dall'architetto Cesare Esposito.

"L'edizione di quest'anno - viene spiegato - è dedicata ad Anna Guarino, a Papa Francesco e alla pace nel mondo: piazza di Santa Maria Maggiore per l'occasione sarà ribattezzata 'Piazza della pace'".

L'evento è presentato da Angelo Blasetti. La serata musicale è introdotta dalla fanfara dell'Arma dei Carabinieri, diretta dal maestro Danilo di Silvestro, seguita da un concerto di musica classica con il soprano Mary Prosperi, la mezzosoprano Giulia Barberi e il baritono Giuseppe Milli. Ci sarà poi un mini concerto del cantautore Angelo Sersali. "Ma il momento clou della serata sarà senza dubbio - conclude la nota - l'esibizione dell'angelo volante della pace, Ilaria Venturi, che volteggerà in cielo mentre fiocchi di neve cadranno dolcemente, accarezzando i cuori di tutti i presenti".



