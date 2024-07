Militare Usa scomparso, ritrovata l'auto in Valcellina

E' stata ritrovata, ieri sera ad Andreis (Pordenone), l'auto del militare statunitense, di 32 anni, in servizio alla Base Usaf di Aviano (Pordenone), di cui non si hanno notizie da 48 ore. La denuncia di scomparsa ai carabinieri era stata fatta direttamente dai vertici militari Usa, poichè l'uomo non si era presentato al lavoro e risultava irreperibile anche al telefono.

L'aviere si era allontanato da casa assieme al cane. Gli investigatori ritengono che possa essersi avventurato con l'animale lungo i sentieri della Valcellina. Dunque, da stamattina la zona viene perlustrata dai vigili del fuoco e dai tecnici della stazione del Soccorso alpino di Maniago. E' atteso anche sul posto l'arrivo di un elicottero da impegnare nelle ricerche. Queste vengono coordinate dalla Prefettura di Pordenone.



