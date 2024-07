Il presidente Mattarella sarà ad Aosta a settembre

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso nel prossimo mese di settembre ad Aosta.

Nelle previsioni, la prima visita di Mattarella nella regione autonoma sarà legata all'ottantesimo anniversario dell'autonomia valdostana. In programma anche un incontro nella nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta, che non si configurerà però come un'inaugurazione. Sono previsti, al momento, un incontro con il corpo accademico e probabilmente una conferenza.



