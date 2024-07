Evasi tre detenuti dal carcere minorile a Roma

Tre detenuti di nazionalità tunisina sono evasi dal carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Hanno approfittato del caos scoppiato in seguito a una rissa tra una cinquantina di detenuti e intorno alle 17:30 hanno scavalcato il muro di cinta della struttura penitenziaria. Subito sono scattate le ricerche. Sul posto gli agenti della Squadra mobile, della Digos e del Commissariato Primavalle.

Stupore e indignazione delle organizzazioni sindacali attive nella realtà delle carceri dopo la fuga questa sera di tre detenuti dall'istituto minorile di Roma. Il segretario generale del Sappe Donato Capece rileva che "questa evasione è la conseguenza dello smantellamento, negli anni, delle politiche di sicurezza dei penitenziari che denunciamo da anni. Smembrare la sicurezza interna delle carceri con vigilanza dinamica, regime aperto e assenza di Polizia Penitenziaria favorisce inevitabilmente gli eventi critici, che sono costanti e continui". Infine solleva "dubbi sulla capacità delle strutture minorili, concepite per minori italiani, di contenere giovani stranieri con esperienze criminali potenzialmente più complesse e un'età forse non corrispondente a quella dichiarata. La situazione critica e fallimentare che allarma la sicurezza delle carceri italiane già abbondantemente sovraffollate con circa 20.000 agenti in meno, circa 10.000 agenti feriti, 180 agenti in 20 anni morti suicidi e con 50 detenuti dall'inizio del 2024 che si sono tolti la vita - afferma il segretario generale del Cosp Domenico Mastrulli - non offre alcuna speranza se non si interviene commissariando i Responsabili del fallimento". Per la Uspp Lazio "nei giorni scorsi il sindacato aveva già lanciato segnali della difficoltà estrema che vive anche il minorile romano: tra aggressioni, incendi, danneggiamenti e quant'altro sembra non attirare interessi dall'amministrazione della giustizia minorile e del ministero della giustizia".

