Giubileo: Gualtieri, 'siamo al 90% degli interventi urgenti'

"E' stata una riunione intensa e ricca: abbiamo analizzato lo stato di avanzamento dei cantieri, che è positivo. Rispetto agli interventi essenziali e indifferibili, cioè quelli che vanno conclusi per il Giubileo, siamo al 90%, ci saremo in pochi giorni, con molti interventi già conclusi. Stiamo rispettando le tabelle di marcia". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi. "A non essere partito - ha detto - è solo il 3,2% delle risorse e il 7,3% degli interventi".



