Violi, 'io attentatore Trump? Da anni tormentato da hater'

"Smentisco categoricamente che io sia coinvolto in questa situazione. Sono stato svegliato nel cuore della notte (alle 2 di notte in Italia per la precisione) dalle numerose notifiche che ho ricevuto su Instagram e su X". Lo scrive su Instagram Marco Violi, il giornalista sportivo romano vittima di una fake news diventata virale che lo spacciava per l'attentatore di Donald Trump.

"Mi trovo in Italia, sono a Roma - scrive sul social - e non avevo la minima idea di quello che fosse successo se non vedendo SkyTG24 in Italia che sto ancora seguendo. Le notizie che circolano sul mio conto sono totalmente prive di fondamento e sono organizzate da un gruppo di hater che dal 2018 mi stanno rovinando la vita, addirittura con appostamenti presso la mia abitazione, foto del mio citofono e del mio portone. Dei veri e propri stalker. Gli account X che hanno organizzato tutto questo sono LogikSEO e Moussolinho (quest'ultimo ho visto che si è disattivato da X)". Il giornalista afferma che lunedì sporgerà denuncia contro chi ha inventato e diffuso la falsa notizia, che ha fatto il giro del mondo.

"Chiedo gentilmente di lasciarmi in pace - conclude - perchè sono vittima di tutto questo dal 2018 e c'è anche un procedimento penale in corso contro questi hater".



