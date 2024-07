Giovane disperso nelle acque dell'Adda, le ricerche con i droni

Sono riprese le ricerche nel fiume Adda del giovane che ieri si è tuffato senza più riemergere, a Cassano d'Adda (Milano). Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano ha in programma la perlustrazione del fiume con gli esperti del nucleo fluviale, con i droni e la topografia applicata al soccorso. Le forti correnti del fiume, spiegano dal comando provinciale, non rendono facili le ricerche.

Del giovane disperso non si conoscono ancora le generalità.

Sulla sponda i soccorritori hanno trovato uno zainetto ma senza documenti, anche se secondo alcune testimonianze si tratterebbe di un giovane egiziano.

Ai soccorsi partecipano anche i carabinieri di Cassano d'Adda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA