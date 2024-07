Centrosinistra e civici propongono sindaca Assisi per Umbria

La coalizione di centrosinistra e civici dell'Umbria, allargata ad altre forze, ha deciso di proporre alla sindaca di Assisi Stefania Proietti di candidarsi come presidente della Regione Umbria. La scelta è stata fatta all'unanimità nella riunione che si è svolta oggi pomeriggio a Foligno.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro con Proietti, che è anche presidente della Provincia di Perugia. Il suo nome circolava da tempo e l'orientamento sarebbe quello di accettare anche se al momento la sindaca non ha preso ufficialmente alcuna decisione.

Del Patto avanti fanno parte Pd, M5s, Sinistra e Verdi, i cattolici di Demos e formazioni civiche. Nella riunione di oggi sono state avviate interlocuzione con altre forze come Azione con l'obiettivo di allargare la coalizione. Che ha recentemente sostenuto la candidatura della neosindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, civica.

Per la presidenza della Regione Umbria sono già candidati la presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei e il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. L'attuale legislatura terminerà a ottobre e le elezioni non sono state ancora fissate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA