Sindaco Cogne, cerchiamo di salvare la stagione turistica

"Siamo fiduciosi di poter salvare la stagione turistica. Cogne è una località che vive di turismo e noi stiamo lavorando per trovare un sistema che ci consenta in breve tempo di portare a Cogne i nostri affezionati villeggianti". Lo ha detto all'ANSA in sindaco di Cogne Franco Allera all'indomani dell'alluvione che ha causato gravi danni alle infrastrutture, in particolare alla strada regionale 47.

"Da stamattina - ha aggiunto - è ripresa l'evacuazione dei turisti in elicottero, ce ne sono ancora 600 da portare a valle.

Contiamo anche a breve di aprire una strada trattorabile per Valnontey e di sistemare l'acquedotto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA