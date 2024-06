Meteo, 16 città con bollino arancione. Un morto per colpo di calore

Fine settimana all'insegna del caldo, con 16 città italiane che saranno contrassegnate oggi dal bollino arancione che indica il massimo rischio salute dovuto al caldo per la fascia più fragile della popolazione, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Le città in 'arancione' scendono a 9 domani, domenica 30 giugno.

Le 16 città italiane, sulle 27 prese in considerazione, contrassegnate oggi con il livello 2 (appunto bollino arancione) in una scala da 0 (bollino verde, nessun rischio caldo) a 3 (bollino rosso, massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi i fragili), sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verone e Viterbo.

Le città arancioni domani sono invece Ancona, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti.

Colpo di calore, morto un uomo nel Varesotto

E' probabilmente il sole la causa della morte di un uomo di 41 anni, deceduto dopo essere stato trasportato in elicottero all'ospedale di Legnano (Milano). E' possibile che sia stato fatale un colpo di calore. Il fatto è accaduto intorno alle 17 di ieri lungo il Sempione a Sesto Calende (Varese). A prestare i primi soccorso sono stati alcuni passanti. L'uomo era accasciato a terra in stato confusionale.

Sul posto sono rapidamente intervenuti il 112 e i carabinieri della stazione di Sesto Calende. Il 41enne, residente nel Gallaretese, è stato spostato all'ombra mentre da un vicino ristorante è stato recuperato del ghiaccio per cercare di abbassare l'elevatissima temperatura corporea.

Vista la situazione il personale sanitario ha disposto il trasporto in ospedale dove l'uomo è arrivato in arresto cardiaco e dove è morto poco dopo il ricovero in Pronto Soccorso. Come detto il caldo e la forte umidità potrebbero aver contribuito in modo significativo al malore.

