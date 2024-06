Villaggio Italia negli Usa, l'expo itinerante va a Los Angeles

Il "meglio dell'Italia" è pronto a sbarcare a Los Angeles. Villaggio Italia, l'esposizione mondiale itinerante pluriennale, farà tappa nella megalopoli californiana dal 3 all'8 luglio, con l'arrivo del veliero Amerigo Vespucci.

La nave ha iniziato nel luglio 2023, un anno fa, il suo tour mondiale partendo da Genova: in undici mesi di navigazione ha raggiunto già quindici Paesi, giungendo in diciotto porti di tre diversi continenti. Villaggio Italia sarà in otto porti in tutto, allestito affianco al molo di approdo: dopo il primo passaggio a Los Angeles, sono previste anche Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha e Jeddah.

"Sulla nave abbiamo deciso di far salire le eccellenze italiane, dal cinema all'industria, dalla musica alla cultura, per rappresentare in giro per il mondo cosa questo Paese ha fatto nei secoli e cosa può fare nei prossimi, per raccontare la grandezza passata e quella futura dell'Italia", ha spiegato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante un evento di presentazione a Roma della nuova tappa del tour mondiale.





