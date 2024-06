Imbrattata una sede del Pd a Milano, 'scritte inquietanti'

Imbrattati i muri esterni della sede di un circolo Pd in via Archimede, a Milano. La scoperta è stata fatta questa mattina da un iscritto e a denunciarlo, in una nota congiunta, sono l'Anpi e lo stesso Partito democratico.

"Questo gesto rappresenta un atto riprovevole, in netto contrasto con i principi del confronto democratico", scrivono Jacopo Centofanti (segretario Circolo Pd Carminelli), Mario Antenucci (presidente sezione Anpi Vittoria) e Giorgio Pecoraro (coordinatore Pd Municipio 4). "Particolarmente inquietanti - aggiungono - sono le scritte lasciate sul nostro manifesto 'Viva l'Italia antifascista' appeso a gennaio in risposta a un atto simile". In una delle foto diffuse dal Pd, si vede infatti una scritta con vernice rossa ("Viva Giorgia, merd... rosse") e uno scarabocchio sull' "anti" di antifascista.

"Quanto accaduto - si legge ancora nella nota - alimenta il clima teso di queste ultime settimane, scandito da inneggiamenti alla Decima MAS e dall'inchiesta di Fanpage. Il clima delle ultime settimane ci spinge a rivolgerci a tutti i membri di Fratelli d'Italia, compresi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa, per mettere in evidenza che questi episodi sono la conseguenza della mancata condanna del fascismo e di atti simili".

"Chiediamo a tutti gli esponenti delle forze politiche democratiche - conclude la nota - di condannare questo gesto, ribadendo la propria posizione antifascista e democratica.

Condanniamo l'atto vandalico e sottolineiamo la nostra totale adesione agli ideali dell'antifascismo".



