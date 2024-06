Tre alpinisti bloccati sul Gran Paradiso, soccorsi in azione

Tre alpinisti bloccati sulla parete del Nord del Gran Paradiso sono stati raggiunti via terra dai soccorritori per via dell'impossibilità di arrivare sul posto in elicottero a causa del maltempo.

La chiamata alla Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta è arrivata alle 10 di oggi. I tre, fermi a quota 3.900 metri, hanno riferito di essere scivolati ma di non avere particolari problemi sanitari. Considerate le condizioni meteorologiche, è stata attivata una squadra via terra composta da tecnici del Soccorso alpino valdostano e militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.

I cinque soccorritori sono stati portati in elicottero a quota 3.300 metri e da lì si sono mossi verso la vetta del Gran Paradiso, seguendo la via normale. Gli alpinisti sono stati raggiunti alle ore 13.30, infreddoliti ma in grado di iniziare la discesa aiutati da tecnici del Sav e militari del Sagf.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA