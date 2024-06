Domani scatta l'allerta arancione per i temporali in E-R

Domani sono previsti temporali in Emilia-Romagna e la protezione civile ha emesso un allerta arancione che riguarda parte del territorio: la costa romagnola e tutta la fascia collinare e montana. Nell'area di pianura, invece, l'allerta è gialla.

Per domani, infatti sono previste piogge persistenti e abbondanti: nella prima parte della giornata le piogge saranno associate a fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale e sulle aree appenniniche. L'allerta è alta anche e soprattutto per le frane e per i rapidi innalzamenti dei livelli dei fiumi.

Attenzione anche sulla costa, perché non si escludono fenomeni di erosione della battigia per l'innalzamento del moto ondoso, che potrà raggiungere i due metri di altezza.



