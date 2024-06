Uomo cerca di sedare rissa ma viene colpito, è gravissimo

Ha tentato di sedare una rissa ma è stato colpito da un pugno che lo ha fatto cadere e battere violentemente la testa, ed è ora ricoverato in gravissime condizioni e rischia la vita. E' accaduto intorno alle 3.30 della notte scorsa in via delle Pelliccerie, nei pressi di un locale pubblico aperto tutta la notte. Sul caso indaga la Polizia per chiarire i contorni e le varie responsabilità della vicenda.

La rissa era sorta per ragioni non ancora accertate e aveva coinvolto cinque persone, un uomo, di 50 anni, di origini giapponesi, è intervenuto cercando di pacificare l'ambiente ma è stato a sua volta colpito. Soccorso, è stato dapprima stabilizzato sul posto e successivamente portato in ospedale dove si trova ricoverato in Terapia Intensiva, in codice rosso e prognosi riservata.



