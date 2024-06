Pro Vita, partito a Roma il corteo 'Scegliamo la vita'

"Scegliamo la vita. Manifestazione nazionale per la vita". E' lo striscione, portato tra gli altri da Simone Pillon e Massimo Gandolfini, che apre la manifestazione dei Pro Vita & Famiglia a Roma insieme ad un nutrito gruppo di bambini che portano palloncini rosa e celeste.

Il corteo è partito da piazza della Repubblica e si concluderà in via dei Fori Imperiali, in prossimità dell'Altare della Patria, dopo aver percorso via Cavour.

Alla manifestazione nazionale partecipano famiglie con bambini provenienti da tutta Italia e 120 associazioni. A quanto si è appreso dalle forze dell'ordine sarebbero circa 3.000 i partecipanti. Molti gli striscioni con il luogo di provenienza delle famiglie e tante le bandiere con il claim della manifestazione.

Sfila anche un trenino con a bordo le persone che hanno difficoltà a camminare e con i bambini più piccoli.



