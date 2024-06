Maltempo, in Toscana codice giallo per temporali forti

Un codice giallo per temporali forti che interesseranno tutta la Toscana, con validità dalle ore 8 fino alle 22 di domani, domenica 23 giugno, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale.

La pressione in calo per l'arrivo di una depressione atlantica porterà infatti anche in Toscana temporali nelle prossime ore. Le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, saranno localmente forti più frequenti e probabili sulle zone settentrionali e centrali. Possibili grandinate e colpi di vento.



