Allagamenti e danni in Valtellina e Valchiavenna per il maltempo

Pioggia battente e poi autentici acquazzoni hanno investito, nella serata di ieri, Valtellina e Valchiavenna causando allagamenti e danni all'agricoltura. Le avversità meteo sono state più marcate dopo le 19 e diverse strade si sono trasformate in torrenti in piena. Difficile anche la circolazione stradale.

Sono stati una quarantina gli interventi dei Vigili del fuoco per i problemi creati non solo dalle piogge ma per le raffiche di vento in particolare, fra Colico (nel Lecchese) e Tirano per allagamenti, alberi abbattuti e qualche cedimento. Nel pomeriggio di ieri in Valchiavenna, esattamente a Isola nel comune di Madesimo, si è verificata una tromba d'aria con danni alle coltivazioni. Rase al suolo due serre, divelti i pali e le reti antigrandine.

Danni anche a vigneti e piante di frutta in particolare meleti. A Livigno si è verificato uno smottamento sulla Forcola.

Una cinquantina di metri cubi di materiale fangoso misto a detriti è finito sulla carreggiata senza procurare danni a persone o cose, perché in quel momento non transitava nessuno.

Per circa un paio d'ore si sono trattenuti zona i vigili del fuoco volontari per ripulire la sede stradale in modo da farla tornare percorribile, chiamati, poi, ad intervenire su altre zone di Livigno per gli allagamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA