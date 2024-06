"Ti faccio incontrare DiCaprio", truffata per oltre 6mila euro

Ha pagato 6.750 euro, in diverse tranche, a truffatori online che le avevano fatto credere di essere in grado di organizzare un incontro con il suo idolo, l'attore Leonardo DiCaprio. La vittima del raggiro è una 48enne, che ha presentato una denuncia contro ignoti per truffa alla Procura di Milano.

La trappola è scattata sui social network, nella miriade di pagine non ufficiali dedicate all'attore e frequentate dai fan del divo. La donna è entrata in contatto in un primo momento con una persona che si è spacciata per Rick Yorn, "produttore e agente" di Leo DiCaprio e le ha chiesto e ottenuto soldi in cambio della promessa di un incontro di più giorni a Cannes, durante il Festival.

Poi la richiesta di denaro per un contratto e la tessera (falsa) della fondazione creata dall'attore, a loro dire "passepartout" per avvicinare i vip. Nessuno incontro con la star americana, nessuna tessera e soldi, versati in parte in bitcoin, spariti. Da qui la denuncia.



