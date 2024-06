Zaia, Autonomia vera soluzione contro Italia a due velocità

"L'autonomia rappresenta la vera soluzione alle diseguaglianze, alle due velocità e alle sperequazioni figlie del centralismo di cui è vittima il Paese".

Lo dice all'ANSA il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il giorno dopo l'approvazione del ddl sull'autonomia differenziata. Per Zaia ci sarà inoltre modo "di garantire un maggior controllo dell'efficienza delle macchine amministrative". "Di certo - aggjunge il governatore della Lega - la difesa dello status quo non è una soluzione. Che lo sia, invece, l'autonomia è dimostrato dai paesi dove è applicata e funziona, cito a dimostrazione la Germania". Ma per Zaia in Italia "i benefici dell'autonomia potranno addirittura essere più marcati nei territori che oggi vivono difficoltà. Dire che è di solo interesse per le regioni del nord significa non aver letto il testo della legge o essere in malafede".



