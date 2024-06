Incendio sulla collina dei Camaldoli a Napoli

Un incendio boschivo si è sviluppato dal primo pomeriggio, ed è ancora attivo, sulla collina dei Camaldoli, a ridosso dei quartieri napoletani del Vomero e di Soccavo. Le fiamme sono visibili anche da diversi chilometri di distanza.

In azione squadre di vigili delfuoco, anche con mezzi aerei.

Le fiamme - sulla cui origine sono in corso accertamenti e non si esclude la natura dolosa - si sarebbero sviluppate sul versante di Soccavo della collina dei Camaldoli, per poi estendersi rapidamente, fino ad avvicinarsi anche ad alcune zone abitate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA