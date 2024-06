Bimba grave in piscina, indagato il sacerdote accompagnatore

Il vicario parrocchiale di Caravaggio (Bergamo), don Andrea Piana, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per l'incidente avvenuto lunedì mattina al parco Aquaneva di Inzago (Milano), dove una bambina di 11 anni ha accusato un malore mentre era in piscina e ora si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Si tratta di un atto dovuto, visto che il sacerdote aveva la responsabilità del gruppo di bambini e ragazzi minorenni in gita con l'oratorio estivo (oltre duecento compresi gli animatori, giunti con cinque autobus).

Nelle prossime ore potrebbero essere indagate anche altre persone del gruppo di accompagnatori del Cre, in base a quanto raccolto dalla polizia locale e dai carabinieri di Inzago.





