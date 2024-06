Tiziano Renzi: 'Sono innocente, non accetto l'accanimento'

"Non è la prima volta che vengo processato e per il momento sono felice di essere sempre stato archiviato o assolto. Ma per questa indagine ho perso la libertà personale e sono diventato agli occhi di tutta Italia un pericoloso criminale. Per gli esperti di diritto questa è una cosa normale che capita a chi viene arrestato. Ma per uno come me, che è assolutamente certo di non aver compiuto nessun reato, essere oggetto di un accanimento è molto difficile da accettare". Così Tiziano Renzi, il padre del leader di Italia Viva, Matteo, ai giudici nel processo per bancarotta fraudolenta e fatturazioni false nel fallimento delle cooperative di volantinaggio e servizi pubblicitari Marmodiv, Delivery Service, Europe Service, collegate alla Eventi 6 srl, la società dei Renzi.

Tiziano ha fatto "dichiarazioni spontanee" per quindici minuti al palazzo di giustizia di Firenze. E anche la moglie Laura Bovoli ha seguito il suo esempio con altre affermazioni.

Il pm Luca Turco non ha replicato e il presidente Fabio Frangini ha aggiornato l'udienza al 24 luglio, giorno della sentenza. Oltre ai genitori di Renzi, sono imputate altre 13 persone, membri dei cda delle coop e imprenditori.

Per i genitori di Matteo Renzi sono le ultime dichiarazioni al processo. Una difesa diretta e accorata, quasi una richiesta di clemenza. Tiziano Renzi ha difeso sé e la moglie. "Abbiamo sempre fatto di tutto per aiutare le aziende che lavoravano per noi e vorremmo essere giudicati sulla base del diritto penale e non dell'ideologia - ha detto -. Non abbiamo sfruttato nessuno dei nostri lavoratori e non abbiamo sfruttato neanche nostro figlio perché prima che lui diventasse famoso guadagnavamo di più". E ha ribadito, "non abbiamo fatto false fatturazioni".

Poi è passato all'attacco dell'accusatore Luca Turco: "E' orripilante il modo con cui il pubblico ministero si rivolge a mia moglie esprimendo un giudizio umano sulle sue doti di madre. È legittimo e doveroso che un pubblico ministero accusi l'imputata. Ma non è consentito dare un giudizio sulla madre".

"Ho ascoltato bene tutto il processo - ha affermato Tiziano - Il pm Turco ha detto che ognuno raccoglie ciò che semina - ha aggiunto il padre di Matteo Renzi - E' l'ennesimo giudizio moraleggiante totalmente privo di valore giuridico che Turco esprime nei confronti della mia storia personale. Io non giudico la sua".

Anche la moglie Laura Bovoli ha puntato il dito su Turco: "Sindacare su come una donna sia stata una 'buona madre' per ciò che abbiamo fatto, dopo essere stati ingiustamente arrestati, è incommentabile. Il pm si va a ergere a guardiano della morale, non del rispetto delle leggi dello Stato" ma "non dice nulla sul mio coinvolgimento nella cooperativa Marmodiv perché sa che non c'entro nulla". Turco, ha proseguito la madre di Matteo Renzi, ignora "una storia di 30 anni di attività" di impresa "che nel 2024 avrebbe compiuto 40 anni se non avesse incontrato lo stesso pm che ha arrestato me, mio marito, indagato tre volte mio marito, indagato due volte mio figlio, indagato mio genero, indagato mia figlia".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA