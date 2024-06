Piantedosi, 'ci piacerebbe riaprire la frontiera Est nel 2025'

"Ci piacerebbe che nel 2025 riprendesse la libera circolazione ai confini; i prossimi mesi saranno cruciali", anche per il previsto forte flusso turistico verso la regione balcanica, per una scelta in questo senso, prima della scadenza della sospensione, fissata per il 19 dicembre prossimo. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa seguita all'incontro trilaterale - il quarto - con gli omologhi di Slovenia e Croazia, Bostjan Poklukar e Davor Bozinovic.

Il 2025 è una data importante, quella dell'anno della capitale europea della cultura per Gorizia e Nova Gorica (Slovenia). "Stiamo creando un metodo operativo tra forze di polizia sperimentando in regime di sospensione come conciliare la circolazione e i controlli", ha proseguito Piantedosi.

L'intenzione, una volta ristabiliti gli accordi e riaperte le frontiere, è di "non perdere l'esperienza fatta e di lasciare una forma di cooperazione tra le polizie", come ad esempio pattuglie congiunte, "assistiti da strumenti tecnologici e operativi".

Da questo punto di vista, la Regione Fvg per bocca del suo presidente Massimiliano Fedriga ha messo a disposizione mezzi e uomini della Protezione civile.

Piantedosi ha parlato di "controlli efficaci ai confini tra Italia e Slovenia e tra Slovenia e Croazia fino ad oggi, effettuati senza creare disagi alla circolazione" prima fra tutte quella relativa ai lavoratori transfrontalieri.

Concordi anche i ministri Poklukar e Bozinovic che hanno sottolineato "l'efficacia ormai collaudata del format di questi mesi".



