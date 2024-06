Incendio vicino deposito militare, vigili fuoco limitano danni

Dieci ettari di terreno in fumo e almeno 30mila euro di danni. E' il bilancio dell'incendio divampato nelle campagne di Pratola Peligna (L'Aquila), nelle vicinanze del Deposito munizioni ed esplosivi in località San Cosimo, di competenza del Decimo centro rifornimenti e mantenimento dell'Esercito Italiano. A domare le fiamme, propagatesi, probabilmente a seguito di un corto circuito, da una rotopressa, sono stati i vigili del fuoco di Sulmona, giunti sul posto insieme al comandante del deposito, Salvatore Vittorio. L'incendio ha destato particolare preoccupazione proprio per la vicinanza dell'edificio, conosciuto nella cittadina peligna come ex polveriera.

"Ho dato immediatamente l'allarme quando ho visto il mezzo agricolo che stava prendendo fuoco" racconta il proprietario del terreno che stava lavorando con la rotopressa e che stima almeno 30mila euro di danni tra macchina agricola, grano e una tartufaia nelle vicinanze, anch'essa devastata dal fuoco.





