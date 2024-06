Incendio minaccia case e aziende nell'Oristanese

Un vasto incendio, scoppiato nel primo pomeriggio nelle campagne di San Vero Milis, in provincia di Oristano, ha minacciato alcune case e aziende della zona.

Le fiamme, alimentate dal caldo e dal forte vento, si sono propagate nella zona costiera di Putzu Idu. Sul posto, oltre alle squadre a terra del Corpo forestale della Sardegna, Agenzia Forestas, vigili del fuoco, barracelli e volontari della Protezione civile, stanno operando gli elicotteri della flotta regionale e due aerei Canadair.

I carabinieri per ragioni di sicurezza hanno bloccato la circolazione sulla strada provinciale 10, deviando il traffico in altre strade.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA