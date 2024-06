Incendio in locale tecnico, evacuato centro commerciale a Sesto

Evacuato a scopo precauzionale un centro commerciale a Sesto Fiorentino (Firenze), in via Antonio Gramsci, per un incendio di un locale tecnico al secondo piano sottoterra. Sul posto i vigili del fuoco che hanno operato nel locale invaso dai fumi della combustione ed hanno spento l'incendio. Mandato anche un carro-aria in supporto alla squadra e per la ventilazione dei locali. Non risultano persone ferite o intossicate. Due operai, che si trovavano sul tetto e che a causa del fumo non potevano scendere passando dal vano scale, sono stai portati via con l'autoscala.

I pompieri sono al lavoro per mettere in sicurezza gli ambienti interessati dalle fiamme. I fumi sono risaliti in superficie, verso i piani superiori, ma non è chiaro al momento quali aree del centro commerciale abbiano investito.

L'evacuazione ha riguardato i clienti e il personale della struttura. Appena possibile partiranno gli accertamenti sulla causa che ha determinato l'incendio.



