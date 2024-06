Fedriga, da sospensione Schengen oltre 1800 respingimenti

"Per quanto riguarda i numeri la situazione è decisamente in netto miglioramento: i respingimenti hanno superato su tutto il confine regionale le 1.800 unità dal 21 ottobre 2023. In precedenza eravamo su 80/90 riammissioni all'anno". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Fedriga lasciando la prefettura al termine di un incontro con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. "Sono incrementati anche rintracci, denunce e arresti di trafficanti di esseri umani. A Gorizia al Cara sono circa 300 gli ospiti, molto lontani dai 600 del 2023 e 800 in precedenza. Le misure del ministro Piantedosi stanno funzionando", ha concluso.



