Due morti in caduta ultraleggero, ancora da chiarire le cause

Ancora nessuna certezza sulle cause per le quale nella serata di ieri un aereo ultraleggero è precipitato alle porte di Corciano provocando la morte di un cinquantaseienne e un quarantunenne. Proseguono infatti gli accertamenti della polizia coordinati dalla procura di Perugia che - secondo quanto risulta all'ANSA - aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

L'ultraleggero era decollato, probabilmente poco prima, dall'aviosuperficie di Montemelino, nel comune di Magione, e per cause ancora da accertare, ha perso quota andando a schiantarsi su un terreno agricolo nei pressi di San Mariano di Corciano.

Nel violento impatto sia il pilota sia il passeggero sono morti.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, dei vigili del fuoco, della polizia di Stato, oltre agli specialisti del Gabinetto interregionale di Roma e provinciale della scientifica.

Il personale intervenuto - riferisce la Questura -, dopo avere circoscritto l'area e averla messa in sicurezza, ha proceduto ai rilievi e al sequestro del velivolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA