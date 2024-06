Querelato dalla società di Fedez, Jacobs rischia processo

Marcel Jacobs rischia il processo per diffamazione. La procura di Brescia infatti chiuso l'inchiesta a carico del campione olimpico che ha accusato di diffamazione dalla Doom Entertainment, società di Fedez di cui amministratore delegato è la madre Annamaria Berrinzaghi, che ha gestito i diritti di immagine del velocista.

Dopo la fine del rapporto professionale il 18 gennaio 2023 Jacobs aveva rilasciato una dichiarazione accusando la società di non aver curato nel migliore dei modi i suoi interessi. "Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto", le parole di Jacobs. "Ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente". Dichiarazione che ha fatto scattare la querela per diffamazione. Ora la Procura di Brescia, ha riportato per primo il Corriere della Sera, ha chiuso le indagini e Jacobs rischia il processo.



