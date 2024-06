Non si ferma all'alt e travolge 3 ciclisti della Dolomiti Race

Era in ritardo per andare a messa e ha pensato di forzare i blocco di uomini con le palette che le intimavano l'alt: non ci ha pensato due volte e ha forzato il blocco. Alla curva cieca di Forcella Franche, a Rivamonte, come riportano i siti locali, le sono piombati addosso tre ciclisti impegnati nella Sporful Dolomiti Race, la gran fondo più dura d'Europa che proprio oggi va in scena sulle strade dele Dolomiti.

Gli atleti nello scontro hannno riportato frattute multiple e sono stati ricoverati in ospedale ad Agordo. Furiosi gli organizzatori: "non c'è stato verso di fermarla, abbiamo provato in ogni modo ma evitare l'incidente è stato impossibile".





