Tre ragazzini devastano azienda e tentano di incendiarla

Tre ragazzini minorenni di 11, 12 e 13 anni hanno devastato a picconate l'azienda di falegnameria Girelli dell'isola di Sant'Elena a Venezia, causando danni per circa 100 mila euro. I vandali, tre bambini della zona, hanno prima distrutto gli uffici e parte dei laboratori della falegnameria, la più grande in centro storico, hanno scaricato gli estintori, aperto i tubi dell'acqua e infine tentato di incendiare i locali.

Per entrare hanno rotto a sassate un vetro e hanno iniziato il raid, imbrattando anche i muri. Quando i proprietari, il giorno dopo, sono andati in azienda per un prima stima dei danni li hanno notati con un piccone in un capannone a fianco. Hanno chiamato i Carabinieri che li hanno portati in caserma. La vicenda è avvenuta una settimana fa ma è stata resa nota dalle testate locali solo oggi.

Il titolare, Mauro Gireli, è sbigottito: "è giusto denunciare e fermare queste azioni. Loro presto saranno i nostro adulti".

Data la giovane età saranno probabilmente i genitori a dover risarcire i danni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA