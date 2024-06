Entra in una casa e appicca incendio

Un 28enne con precedenti, marocchino irregolare, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, a Milano, dopo aver appiccato un principio d'incendio in un appartamento abitato da altri nordafricani, in cui si era introdotto. Nessuno è rimasto ferito.

E' accaduto in uno stabile di edilizia popolare in via Pichi, nella zona dei Navigli, ieri mattina alle 6. I residenti hanno dato l'allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e una Volante della Polizia che ha fatto uscire tutti i presenti e, a scopo prudenziale, anche gli altri abitanti dello stabile, che sono rientrati dopo le operazioni di spegnimento del principio d'incendio.

Poco dopo, in via Gola, nel medesimo quartiere, gli agenti hanno rintracciato l'uomo, che dopo aver forzato la finestra dell'appartamento di un'ex fidanzata, si era nascosto in casa sua. E' stato così fermato per incendio doloso.



