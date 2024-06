Al via gli esami di terza media, tre le prove scritte

Sono già iniziati in qualche scuola o, nella maggior parte dei casi avranno inizio dalla prossima settimana, gli esami di terza media, la cui data di partenza è decisa dai singoli istituti.

L'esame si svolge infatti tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Sono previste tre prove scritte: una di Italiano (o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento), una sulle competenze logico-matematiche, una prova di lingue articolata in due sezioni (una riferita all'inglese e una relativa alla seconda lingua straniera studiata).

Segue un colloquio per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio accerta anche la padronanza delle competenze di educazione civica.

La votazione finale è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.



