Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ai piedi di una cascata nei pressi di Meltina, in Alto Adige. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino con l'ausilio di un elicottero della Guardia di finanza. Nella zona, dallo scorso settembre, risulta scomparso l'ex segretario della Cgil-Agb, Konrad Walter, 68 anni. Solo l'autopsia potrà stabilire l'identità e le cause di morte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA