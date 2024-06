Al via dal 14 giugno a Bolsena la 'Festa delle Ortensie'

Torna dal 14 al 16 giugno a Bolsena, in provincia di Viterbo, la caratteristica Festa delle Ortensie.

La manifestazione, giunta alla 26/ma edizione è organizzata dal Comune di Bolsena, dall'associazione Amici delle Ortensie e dalla Proloco. Si tratta di un evento florovivaistico e culturale diventato negli anni un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore, tanto da richiamare espositori da tutta Italia.

Per l'occasione il caratteristico borgo sulle rive del lago vulcanico più grande d'Europa diventerà una cornice d'eccezione, dove nella via principale di Bolsena, viale Colesanti, i visitatori potranno ammirare le spettacolari piante di ortensie, di cui ad oggi si contano circa 120 varietà diverse, che grazie al terreno di origine vulcanica della zona prosperano.

Ma non solo, infatti, durante la manifestazione saranno esposte anche altre piante rare e insolite.

L'evento prevede nel cartellone anche vari appuntamenti culturali che faranno da satellite alla festa.



