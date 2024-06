Natisone, 13 giorni alla ricerca di Cristian ma senza esito

"Chiudiamo la tredicesima giornata senza novità. Oggi è tornato in aiuto anche l'elicottero, a supporto dei 50 splendidi soccorritori. Grazie a tutti per ciò che fate". Lo ha detto il sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata, in relazione alle ricerche di Cristian Molnar, travolto dalle acque del Natisone lo scorso 31 maggio.

A causa del peggioramento del meteo degli ultimi giorni, il torrente ha avuto un ingrossamento, con la portata che la notte scorsa era salita fino a 90 metri cubi al secondo, per riabbassarsi a 60 nel corso della giornata.



