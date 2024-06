Go!2025, oltre 300 partecipanti ai giochi transfrontalieri

Dal tiro alla fune alla briscola, dai percorsi di abilità con l'acqua alla caccia al tesoro, fino al decisivo gioco finale: tutto è pronto per i Go! Games, i Giochi di quartiere transfrontalieri, che nel pomeriggio di sabato 15 giugno invaderanno il centro di Gorizia, con il Parco Baiamonti a fare da cuore pulsante.

Divertimento, cultura, reciproca conoscenza saranno gli ingredienti dell'evento, secondo lo spirito Go! 2025: si riportano così in vita in una veste aggiornata quelli che fino a qualche anno fa erano i Giochi senza quartiere cittadini, coinvolgendo ora i rioni anche di Nova Gorica e di Šempeter-Vrtojba.

Oltre 300 i partecipanti, dai 16 anni fino a superare gli ottanta, suddivisi in 13 compagini, ovvero Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan, Šempeter-Vrtojba, Lucinico, San Rocco-Sant'Anna, Piuma-San Mauro-Oslavia, Piedimonte, Madonnina, Sant'Andrea, Centro, Straccis-Montesanto-Piazzutta e Gect (squadra transfrontaliera con i dipendenti).

L'iniziativa, ideata e organizzata dal Comune di Gorizia insieme con le associazioni di quartiere, in collaborazione con il Gect e i Comuni di Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba Gect, è sostenuta dalla Cassa Rurale FVG e supportata dalla Goriziana Caffè.



