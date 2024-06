Un uomo di 56 anni si impicca in cella a Ferrara

Un uomo di 56 anni si è impiccato questa mattina, a quanto si apprende, nella casa circondariale Agostino Satta di Ferrara. Era un collaboratore di giustizia.

Stando alle prime notizie non aveva aveva dato alcun segnale premonitore.

"È necessario lo sforzo di tutti - afferma Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti della Regione Emilia-Romagna - anche delle istituzioni territoriali, per alimentare la speranza delle persone detenute. A questo detenuto mancava poco per chiedere la detenzione domiciliare ma forse mancava un corretto sostegno per la costruzione di un progetto all'esterno".

"L'Amministrazione penitenziaria - continua Roberto Cavalieri - in Emilia-Romagna conduce un'azione capillare di attenzione al tema della prevenzione del suicidio in carcere, anche in coordinamento con la sanità regionale, ma il fenomeno mantiene aspetti di imprevedibilità soprattutto quando le persone ristrette non manifestano in modo palese un disagio".

Si tratta del quarto suicidio in carcere in Emilia Romagna e del trentanovesimo in Italia da inizio anno.



