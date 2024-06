Nubifragi sulla Lombardia, tempesta di fulmini in Toscana

Un'ondata di maltempo sta interessando l'Italia centro-settentrionale. In Lombardia, una forte perturbazione ha colpito in particolare le province di Brescia e Cremona dove i vigili del fuoco hanno compiuto decine di interventi a causa di allagamenti, e sono mobilitati su tutto il territorio regionale per affrontare le situazioni di emergenza. In supporto ai colleghi lombardi, sono giunte anche sei squadre di vigili del fuoco dall'Emilia Romagna.



In Toscana, nella notte forti raffiche di vento e grandinate hanno colpito nella notte l'area centro settentrionale dove sono stati registrati oltre 4000 fulmini, come riferisce il governatore Eugenio Giani. Ieri la Protezione civile regionale aveva emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centro settentrionale dalle 20 fino alle 8 di oggi.

