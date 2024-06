Donna scomparsa nel Torinese, sentito il titolare della pizzeria

È stato convocato e sentito per diverse ore dai carabinieri di Susa (Torino) il pizzaiolo e gestore del locale di Chiomonte, Val di Susa, dove lavorava Mara Favro, la donna di 51 anni scomparsa la notte tra il 7 e l'8 marzo. Lo riporta oggi il quotidiano La Stampa. Nel locale Favro, madre di una bambina di 9 anni, lavorava da otto giorni.

Sulle indagini degli investigatori, coordinati dalla procura di Torino che ha aperto un fascicolo sulla scomparsa, dopo che il fratello ha presentato una denuncia per omicidio e occultamento di cadavere, c'è il massimo riserbo.

Il titolare della pizzeria aveva sostenuto ai microfoni della trasmissione Rai 'Chi l'ha visto?' che quella notte, a fine turno, Mara era andata via alle due e mezza di notte, poi era ritornata in pizzeria verso le tre, in autostop, perché aveva dimenticato le chiavi di casa.

"È poi scesa a piedi a Susa (distante 7 chilometri da Chiomonte, ndr), perché io non potevo accompagnarla, visto che non posso uscire dopo la mezzanotte".

Un racconto che secondo il fratello di Mara era anomalo. Oltre al titolare ieri sono stati sentiti anche alcuni vicini di casa della 51enne.

