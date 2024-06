Pg Cassazione chiede un nuovo processo per le ex olgettine

Il pg di Cassazione ha chiesto un nuovo processo di primo grado nel procedimento Ruby ter che vede coinvolte, tra gli altri, alcune ragazze ex ospiti delle serate di Arcore, tra cui Karima El Mahroug.

Vennero assolte dal tribunale di Milano nel febbraio del 2023. Le assoluzioni, che hanno riguardato anche l'ex fidanzato di Ruby, Luca Risso, erano state decise - come spiegato dai giudici della settima penale di Milano - per una questione giuridica relativa alle cosiddette 'ex olgettine', sentite, come test semplici, nei due processi milanesi sul caso Ruby più di dieci anni fa.

La decisione della Cassazione, tuttavia, arriverà solo il 10 luglio. I giudici della sesta sezione hanno aggiornato, infatti, l'udienza per una questione tecnica legata alla mancata notifica degli atti per due imputati.

"La tesi del pg si fonda su un errore, il testimone non è un qualunque pubblico ufficiale, ma è un pubblico ufficiale 'speciale'. Qui le testimoni sono state chiamate a testimoniare quando non avrebbero dovuto, quindi da un lato sono state obbligate a fare qualcosa di illegittimo". Questo il commento dell'avvocato Paolo Cassamagnaghi, legale di Marysthell Polanco, una delle ospiti alle serate ad Arcore di Silvio Berlusconi.

"La tesi del pubblico ufficiale di fatto sostenuta dal Pg - chiarisce il difensore - si applica ai dipendenti e funzionari che hanno esercitato illegittimamente per un problema di elezione o concorso. Insisto perché il ricorso dei Pm sia dichiarato inammissibile o rigettato - conclude -. Dovremo aspettare ancora fino a luglio".



