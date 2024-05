Tre giovani dispersi per la piena del Natisone in Friuli

Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, sono dispersi dopo essere stati travolti dalla piena del fiume Natisone, in Friuli Venezia Giulia, nel territorio di Premariacco (Udine). Poco prima avevano lanciato l'allarme con il telefono in quanto si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente a causa delle piogge torrenziali delle ultime ore.

I tre giovani dispersi avrebbero un'età presunta tra i 17 e i 25 anni, ipotizzano le forze dell'ordine e i soccorritori sulla scorta delle testimonianze raccolte e dalla visione dei filmati messi a disposizione dai passanti che erano nella zona al momento dell'incidente.

La ricostruzione di quanto sappiamo finora. L'allarme è stato lanciato attorno alle 13.30. Il livello dell'acqua del Natisone in Friuli è salito in pochi minuti e i tre ragazzi sono stati trascinati dalla corrente. I giovani, che non sospettavano il pericolo, sono stati sorpresi e, mentre l'acqua arrivava loro progressivamente alle caviglie e poi alle ginocchia continuando a salire, si sono abbracciati tentando forse in questo modo di costituire una difesa più forte alla violenza delle acque. Queste, però, in pochi istanti sono diventate ancora più violente e l'abbraccio non ha tenuto, i tre sono stati sballottolati in varie direzioni. Nello stesso tempo i vigili del fuoco dall'alto di un ponte, ad alcune decine di metri di altezza, avevano posto un'autogru. Da questa è stata allungata una scala al di sopra del Natisone, e alcuni vigili hanno lanciato funi alle quali i ragazzi avrebbero potuto afferrarsi. La corrente ha trascinato i tre e nessuno di loro è riuscito ad aggrapparsi alla corda. Le ricerche dunque si sono spostate in direzione della corrente.

Mentre i vigili del fuoco sono alla ricerca dei tre ragazzi, i carabinieri sono impegnati anche nel tentativo di risalire alle generalità dei tre. I ragazzi potrebbero essere arrivati nella zona, immersa nella natura, a piedi e poi aver raggiunto l'isolotto guadando, visto che il livello dell'acqua era ancora basso in quel momento. Nell'area è stata individuata soltanto, parcheggiata, un'automobile con targa romena, che potrebbe appartenere a chiunque.

Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, sta seguendo la drammatica vicenda: "Ci sono due elicotteri che stanno sorvolando la zona uno del 118 e uno dei vigili del fuoco. Inoltre ci sono i sommozzatori. C'è anche un'imbarcazione dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il livello dell'acqua sta ancora aumentando. Una preghiera per loro - ha concluso il sindaco in un post su Facebook - esiste anche un filmato che strappa il cuore".

Segnalati allagamenti anche nell'Isontino

Nuovi temporali si sono abbattuti in mattinata in Friuli Venezia Giulia, con ulteriori allagamenti segnalati alla Protezione civile in particolare nell'Isontino. Nelle ultime 12 ore le piogge sono state superiori ai 30 mm su tutta la regione, mentre i cumulati massimi sono stati: 96 mm a Lignano (di cui 61 in un'ora), 90 mm a Cormons, 84 mm a Prepotto e a Mariano del Friuli, 70 mm a Terzo d'Aquileia.

Nel pomeriggio sono ancora previsti rovesci e temporali sparsi con piogge intense ma con anche pause senza piogge; possibili anche locali temporali forti specie sulla fascia orientale. A partire dalla mattinata sono giunte alla Sala operativa della Protezione civile numerose chiamate relative a richieste di intervento per allagamenti nei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Ruda, San Vito al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro.

In particolare per Lignano le segnalazioni degli allagamenti sono raccolte direttamente dal gruppo comunale di Protezione civile, tramite numero telefonico dedicato: sono giunte circa 40 chiamate. Rimane chiusa la strada del Tul in comune di Clauzetto.

Dalle 20 di ieri alle 10 di oggi i vigili del fuoco hanno eseguito una settantina di interventi riconducibili al maltempo in tutta la regione. Il personale del comando di Trieste ha eseguito 10 interventi, 7 quelli portati a termine dai vigili del fuoco di Pordenone e 3 per Gorizia. Una cinquantina invece gli interventi svolti dal personale del comando di Udine, che sta operando anche con squadre dei distaccamenti volontari. La zona più colpita è quella di Lignano dove le criticità maggiori si sono riscontrate per allagamenti di scantinati e autorimesse.

Ancora maltempo sul Veneto, aperti i bacini di laminazione

Il Veneto ha vissuto un'altra nottata di forte maltempo, con piogge intense e temporali che hanno scaricato nella zona centrale della regione fino a 100 millimetri di acqua in 6 ore, a Bibione (78 mm a Eraclea), nel veneziano. Precipitazioni abbondanti anche nella provincia di Padova, con quantitativi di 30 millimetri di pioggia in poche ore. Per questo sono stati aperti i bacini di laminazione delle piene, a Montebello e sull'Orolo (Vicenza), mentre è in fase di valutazione l'apertura di altri invasi. Allagamenti diffusi sono segnalati dalla Protezione Civile a Marostica, città del vicentino già colpita dal maltempo nei giorni scorsi. Forti rovesci e temporali interessato in mattinata l'alto Veneziano, spostandosi poi verso il Friuli. Attualmente, spiega la Regione, i livelli dei corsi d'acqua non hanno risentito in modo significativo delle precipitazioni. Sono ancora sostenuti i livelli dell'Adige, sopra la prima soglia nella sezione di Verona.

Violento nubifragio nel Sannio, disagi per la circolazione

Un violento nubifragio si è abbattuto su diversi comuni della Valle Telesina, in provincia di Benevento, creando grossi disagi alla circolazione stradale. Le strade si sono trasformate in veri e propri ruscelli dove l'acqua ha raggiunto anche i 40 centimetri di altezza. In particolare, i Comuni più colpiti dalle violente piogge sono stati quelli di Castelvenere, Telese, Solopaca e Melizzano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA