Cattedrale gremita a Palermo per i funerali di Onorato

Cattedrale gremita a Palermo per i funerali di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto nella propria auto a Palermo sabato scorso. In prima fila davanti alla bara coperta da un tappeto di rose rosse la moglie, l'eurodeputata Francesca Onorato, i figli Carolina Salvatore di 21 e 25 anni, la madre, il fratello e al sorella, e altri familiari.

Sulla morte è stata aperta un'inchiesta per comprendere se Onorato si sia suicidato stringendosi una fascetta di plastica al collo o sia stato ucciso. Ragion per cui l'intera cerimonia funebre è stata ripresa dagli investigatori.

I risultati dell'autopsia e le ipotesi investigative propendono per il suicidio, mentre i familiari dicono che il titolare di ditte edili e di un negozio di arredamento sia stato ucciso.

"Vogliamo verità e giustizia per Angelo per poter superare questo grande dolore".Ha dichiarato l'eurodeputata Francesca Donato, prendendo la parola alla fine della messa per il funerale. "Ne ho fatti tanti di discorsi.Questo è il più difficile anche perché non è più lui seduto davanti a me che mi guardava e mi sorrideva mentre li facevo. Ma questo discorso Angelo se lo merita tutto perché Angelo era tutto per me. Lui è stato un marito straordinario. Una persona che aveva dato tutto se stesso per la famiglia sempre ed è stata una persona che ha sparso amore carità e bene ogni giorno verso chiunque poteva verso chiunque incontrava ed è per questo che la Cattedrale è piena. Perché tutti sanno cosa ha fatto Angelo nella sua vita", ha aggiunto.

"Oltre a pregare per me e per i miei familiari - ha concluso - per darci la forza, pregate tutti perché sia fatta verità e giustizia. Perché verità e giustizia è il minimo che noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno per superare questa tragedia e per dare una speranza e un futuro a questa città e a tutta la Sicilia. Perché non possiamo permettere a lasciare la Sicilia a chi risolve con l'odio e con la morte i problemi. E voglio ringraziare con tutto il cuore come faccio le forze dell'ordine, la squadra mobile, tutta la procura, la magistratura perché combattono ogni giorno per la verità la legalità e la giustizia e questa è sempre stata e oggi sarà per sempre la mia battaglia e dovrà essere la nostra battaglia per tutti noi e per Angelo".

"Ho chiuso gli occhi solo poche ore per notte, e quando li riaprivo speravo sempre che tutto questo non fosse vero, è atroce, profondamente ingiusto, spero che sia fatta giustizia, consapevole però che nessuno ci permetterà mai di riabbracciarti. Allora saremo costretti a farti vivere in un modo diverso, nei nostri cuori e nelle nostre menti". ha aggiunto Laura la sorella di Angelo Onorato. "Lasciavi il segno, - ha continuato - eri bello da morire, straordinariamente ironico, ipnotizzavi tutti con i tuoi racconti di vita vissuta, più di tutti la tua cara nipotina Beatrice, per dirle una delle tue tante storie pazzesche. Sorridevi sempre - ha aggiunto - Quando qualcuno si dilungavi iniziavi ad annuire e concludevi con "Vabbè, ho detto tutto". Si potrebbe scrivere un libro su Angelo. Sant'Agostino diceva che la morte non è niente, sono solo passato dall'altra parte. Non sarà facile affrontare tutto questo senza di te".

A pochi passi dai familiari Totò Cuffaro, segretario della Dc, apparso molto provato, e l'assessore democristiana Nuccia Albano, nominata dalla famiglia consulente tecnico, per la sua lunga esperienza da medico legale, e perito di parte durante l'autopsia eseguita all'istituto di medicina legale del Policlinico. In chiesa anche la madre, il fratello e la sorella di Angelo Onorato, gli amici e i dipendenti dell'imprenditore.

"Angelo era un cattolico praticante, l'ho incontrato in tante occasioni. L'ultima un mese fa, mi mandò un messaggio che ho qui con me perché voleva celebrare i 25 anni di matrimonio con Francesca, ed è stato un bel momento - ha detto padre Filippo Sarullo -. La sua morte ha sconvolto la comunità di tutta la città". Parole che il parroco ha pronunciato durante l'omelia, ricordando "l'unità della famiglia".

Per volontà dell'eurodeputata il denaro che doveva servire per l'acquisto di fiori sarà devoluto alla Caritas diocesana per i più bisognosi.

