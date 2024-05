Oltre 70 migranti su barca a vela in avaria soccorsi ad Otranto

Una barca a vela alla deriva con a bordo una settantina di migranti è stata intercettata nella tarda serata al largo di Otranto da mezzi del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Bari e della capitaneria di Otranto e Gallipoli . A bordo ci sono oltre 70 migranti provenienti da Iran Afghanistan Iraq e Siria, tra cui anche 9 donne e 19 minorenni. Tutti sarebbero in buone condizioni. L'imbarcazione col motore in avaria, è stata trainata nel porto di Otranto dove sono state attivate le operazioni di assistenza e identificazione dei migranti. Sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare la possibile presenza di scafisti nascosti tra loro. L'ultimo sbarco sulle coste del Salento risale a sei mesi fa.

. Le indagini sono affidate al pool investigativo anti immigrazione (interforze) coordinato dal gico del nucleo pef di Lecce



Riproduzione riservata © Copyright ANSA