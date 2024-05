Mons. Fisichella, per il Giubileo stimati 32 milioni di arrivi

Sono 32 i milioni di arrivi stimati per il Giubileo del 2025. Sono i numeri forniti questa mattina in una conferenza stampa alla sede della Stampa estera, dal responsabile dell'organizzazione dell'anno santo, mons. Rino Fisichella.

Il prelato ha specificato che il dato è frutto di uno studio della facoltà di sociologia di Roma Tre che si basa su varie analisi come quelle dei movimenti aeroportuali prima, durante e dopo il Covid. Le proiezioni sono inoltre differenziate per Paese.

Dalla Germania ad esempio ci si attende più di un milione di persone, dalla Cina 574mila, dalla Turchia 86mila.



