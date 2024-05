Gualtieri inaugura 'Sala Situazione Giubileo' con primo test

Il sindaco di Roma e commissario straordinario di Governo per il Giubileo Roberto Gualtieri ha inaugurato questa mattina la Sala Situazione Giubileo (Ssg), che sovrintenderà e coordinerà le attività di controllo degli eventi nel 2025. Una sorta di 'cabina di regia' operativa che vigilerà sulla buona riuscita del Giubileo del prossimo anno. Per testare le capacità tecniche e operative della Ssg, si sta svolgendo un'esercitazione a latere della Giornata Mondiale dei Bambini.

L'incontro, guidato dal responsabile Accoglienza per il Giubileo Agostino Miozzo, si è svolto alla presenza di funzionari e dirigenti del Dicastero per l'Evangelizzazione S.

Sede, Protezione civile, Prefettura e Questura di Roma, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Volontariato territoriale, Ares 118, Roma Servizi per la Mobilità, Aeroporti di Roma e Roma Capitale.

A partire dalle 12.30 lo Stadio Olimpico ha aperto il 'Children's Village' per ospitare circa 50mila, tra bambini e accompagnatori, che animeranno la prima giornata dell'evento alla presenza di Papa Francesco. Sullo scenario Olimpico sono presenti 400 volontari di Protezione civile, 142 bus, 60 navette per il trasporto dei partecipanti all'iniziativa con il controllo di circa 2500 telecamere della Polizia locale di Roma Capitale. Operative le sale Coc e Scio-Ge, con 20 tra operatori e funzionari.

A conclusione della visita, il sindaco Gualtieri ha inviato un messaggio di saluto e di ringraziamento via radio alle Unità della Polizia locale e della Protezione civile impegnate nell'evento.



