Di Trapani(Fnsi)'resistere, difendere Repubblica e Costituzione'

Il Festival Leali delle Notizie è diventato "una grande occasione di confronto" ed è "importante continuare a credere nel giornalismo d'inchiesta. In questo momento è più che mai necessario resistere, difendendo i valori che hanno animato la nostra Repubblica e la nostra Costituzione". Lo ha detto il presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani consegnando stasera al giornalista Sigfrido Ranucci il premio in memoria di Daphne Caruana Galizia, messo in palio, appunto, dal Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari.

La rassegna della provincia di Gorizia è stata seguita da circa diecimila persone quest'anno nel suo ricco calendario di appuntamenti, masterclass e spettacoli, articolati in sei giorni e in 140 incontri e con 280 ospiti. Il premio ha l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. Un contrattempo ha bloccato a Malta Matthew Caruana Galizia, figlio della giornalista maltese e direttore della Fondazione a lei dedicata.

"Condivido questo riconoscimento con la redazione di Report, perché è grazie al lavoro di tutta la squadra che possiamo inseguire la nostra mission, che è quella propria del servizio pubblico", ha commentato Ranucci.

"Questa è stata la più bella edizione finora realizzata", ha commentato Luca Perrino, presidente di Leali delle Notizie.





